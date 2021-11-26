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Menemenspor Kocaeli deplasmanında - Son Dakika

Menemenspor Kocaeli deplasmanında

26.11.2021 11:06
Menemenspor Kocaeli deplasmanında

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Balıkesirspor'u 2-1 yenerek düşme potasından uzaklaşan Nasadoge Menemenspor, yarın Kocaelispor deplasmanına çıkacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Balıkesirspor'u 2-1 yenerek düşme potasından uzaklaşan Nasadoge Menemenspor, yarın Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Kocaeli Stadı'nda Onu Özütoprak'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Pote'nin futbolu bıraktığı sarı-lacivertlilerde cezası sona eren kaptan Mazlum görev verilmesi halinde forma giyebilecek, tedavisi devam eden orta saha Ba ise Kocaelispor'a karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Cenk Laleci, deplasmanlarda istedikleri sonuçları alamadıklarını hatırlattı. Genç teknik adam, "Bu sezon dış sahada sadece 1 puan toplayabildik. Kocaeli'ye kazanmak için geldik. İnanıyorum ki istediğimiz sonucu alacağız" dedi.Menemenspor'un bu karşılaşma öncesi 14 puanı bulunuyor.


Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor Kocaeli deplasmanında - Son Dakika Spor


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