Üye Girişi
Menemenspor, Lanre Kehinde'yi kadrosuna kattı - Son Dakika

Menemenspor, Lanre Kehinde'yi kadrosuna kattı

01.02.2022 21:30
Menemenspor, Lanre Kehinde'yi kadrosuna kattı

Menemenspor, 27 yaşındaki Nijeryalı santrfor Lanre Kehinde ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Menemenspor, 27 yaşındaki Nijeryalı santrfor Lanre Kehinde ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, bu çalışmalar kapsamında son olarak Ümraniyespor forması giyen Lanre Kehinde'yi kadrosuna kattı. 27 yaşındaki Nijeryalı golcüyü İzmir'e getiren Menemenspor, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, transferin hem oyuncuya hem de Menemenspor'a hayırlı olmasını diledi.

Lanre Kehinde, Türkiye'de daha önce Elazığspor, Ankaragücü, Denizlispor ve Ümraniyespor formalarını giymişti. Bu sezon Ümraniyespor ile TFF 1. Lig'de 14 maça çıkan Nijeryalı santrfor, bu maçlarda 466 dakika sahada kalırken gol atma başarısı gösteremedi. Kehinde ayrıca, TFF 1. Lig kariyerinde toplamda 78 maça çıkarken 30 gol, 8 asistlik performans sergiledi. - İZMİR

YORUMLAR
500

Ümraniyespor, Spor Toto, Transfer, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Menemenspor, Lanre Kehinde'yi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
21:29 Galatasaray'a kötü haber! Gedson Fernandes'in menajerinin söyledikleri şaşkınlık yarattı
21:26 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yayınlanmayan görüntüler ortaya çıktı! Balıkçıdan panikle kaçmışlar
21:04 Erdoğan, "İmamoğlu'nun yaptığını sizin partinizden birisi yapsa ne olurdu?" sorusunu cevapladı: Bizim arkadaşlarımız böyle durumda kafa bulmaya gitmez
20:53 Erdoğan'dan telefon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde vergi indirimi sorusuna cevap
20:44 Trabzon'da şaşırtan diyalog! Erdoğan'ın adaşına verdiği tepki herkesi güldürdü
20:36 TFF'den sürpriz karar! İşte Süper Lig'in yayın ihalesiyle ilgili tüm detaylar
20:08 Son Dakika: Türkiye'de 1 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 198 kişi vefat etti, 102 bin 601 yeni vaka tespit edildi
19:55 Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu
19:41 Galatasaray taraftarından gündem olan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı gittikçe büyüyor
19:37 Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken cinayet anının yayınlanmasına tepki gösterdi: Bu görüntülerle nasıl yaşayacağız?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 21:36:36. #1.13#
SON DAKİKA: Menemenspor, Lanre Kehinde'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement