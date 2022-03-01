Menemenspor tehlikeli yolda - Son Dakika
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Menemenspor tehlikeli yolda

01.03.2022 11:29
Menemenspor tehlikeli yolda

SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta evinde düşme hattında yer alan Altınordu'ya 1-0 yenilen Nasadoge Menemenspor, tehlikeyi bölgeye çok yaklaştı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta evinde düşme hattında yer alan Altınordu'ya 1-0 yenilen Nasadoge Menemenspor, tehlikeyi bölgeye çok yaklaştı. Altaş Denizlispor'un da haftayı kayıpsız geçmesinin ardından Menemenspor'un düşme potasıyla arasında 2 puan fark kaldı. Bu sezon sahasında başarılı bir grafik ortaya koyan Menemenspor, İzmir derbisini kaybederek evindeki ikinci yenilgisini aldı.

Ligin 3'üncü haftasında İlçe Stadı'nda Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 4-0 mağlup olan sarı-lacivertliler 184 gün sonra taraftarının önünde üzüntü yaşadı. Teknik direktör Cenk Laleci, önemli bir fırsatı kaçırdıklarını söyledi. Laleci, "Kazansaydık hem puan olarak hem de mental olarak çok rahatlayacaktık. Futbolda mağlubiyetler de oluyor. Artık önümüzdeki maçları düşünmek zorundayız. Ben takımıma inanıyorum, bu kaybı telafi edeceğiz" dedi.


- İzmir
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Altınordu hayat buldu Altınordu hayat buldu Menemenspor hazır kıta Menemenspor hazır kıta

Denizlispor, Altınordu, Spor Toto, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor tehlikeli yolda - Son Dakika


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