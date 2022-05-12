Menemenspor'u zor süreç bekliyor - Son Dakika

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Gençlerbirliği ile kümede kalma yolunda adeta kader maçına çıkacak Nasadoge Menemenspor'u zorlu bir süreç bekliyor. Son 3 sezondur 1'inci Lig'de yer alan sarı-lacivertliler olası bir puan kaybında matematiksel olarak küme düşecek. Sarı-lacivertliler kazansa dahi Altınordu ve Beypiliç Boluspor'u yenilmesini bekleyecek. Rakipler de kazanırsa İzmir ekibi 2'nci Lig'in yolunu tutacak.

Menemenspor küme düşmesi durumunda kadrosunu da dağıtacak. Sarı-lacivertliler kural gereği 2'nci Lig'de yabancı futbolcu oynatamayacak. Tüm yabancı oyuncular serbest kalma hakkı elde edecek. Kadrosunda Cisse, Sabbah, Ba, Gomes, Kehinde, Ubah ve Jiakponna'yı bulunduran İzmir ekibi gelecek sezon bu oyuncuları göndermek zorunda kalacak. Takım küme düşerse birçok yerli oyuncu da gidecek.