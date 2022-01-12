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Menemenspor Varto Arvaladze'nin peşinde - Son Dakika

Menemenspor Varto Arvaladze'nin peşinde

12.01.2022 11:23
Menemenspor Varto Arvaladze'nin peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de 21'inci haftada cuma günü evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek Nasadoge Menemenspor transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba sarf ederken, Vavacars Fatih Karagümrük'ten Varto Arvaladze'nin peşine düştü.

Spor Toto 1'inci Lig'de 21'inci haftada cuma günü evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek Nasadoge Menemenspor transfer yasağını kaldırmak için yoğun çaba sarf ederken, Vavacars Fatih Karagümrük'ten Varto Arvaladze'nin peşine düştü. Süper Lig'de Fatih Karagümrük'te fazla forma şansı bulamayan Gürcü forveti kiralamak için görüşmelere başlayan yönetimin, hem kulüp hem de oyuncudan olumlu yanıt aldığı bildirildi.

Yönetimin, 1 hafta içinde Akanbi Rasheed'in Nijerya'daki kulübünden FIFA aracılığı ile gelen 160 bin Euro cezayı taksitlendirip transfer tahtasını açacağı kaydedildi. Yasak kalkar kalmaz harekete geçecek sarı-lacivertlilerin Varto'yu takıma kazandıracağı bildirildi. Teknik direktör Şota Arvaladze'nin yeğeni olan Varto, bu sezon Karagümrük'te 6 resmi maça çıkıp 1 gol attı, 23 yaşındaki futbolcu 2 defa da Gürcistan A Milli Takımı formasını giydi.


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Fatih Karagümrük, Bandırmaspor, Spor Toto, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Menemenspor Varto Arvaladze'nin peşinde - Son Dakika Spor


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