Menemenspor Yusuf Cihat'ın peşinde - Son Dakika
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Menemenspor Yusuf Cihat'ın peşinde

05.06.2022 12:23
Menemenspor Yusuf Cihat'ın peşinde

YENİ sezonda TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Menemenspor transfer çalışmalarına başladı.

YENİ sezonda TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Menemenspor transfer çalışmalarına başladı. Transfer yasağını kaldırarak zirveye oynayacak kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin 3'üncü Lig'e düşen Akhisarspor'dan orta saha Yusuf Cihat Çelik'le ilgilendiği bildirildi. Oyuncuya teklifini ileten yönetimin olumlu yanıt aldığı ve önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanacağı kaydedildi. Hollanda'da Nec Nijmegen takımında futbola başlayan 26 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de Gaziantep FK, İstanbulspor ve Akhisarspor'da oynadı. Cihat, geçen sezon, Akhisarspor'da 33 maça çıkıp 8 kez ağları sarstı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Cihat Çelik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemenspor Yusuf Cihat'ın peşinde - Son Dakika

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