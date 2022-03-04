Menemenspor, zorlu Samsunspor deplasmanında puan arayacak - Son Dakika
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Menemenspor, zorlu Samsunspor deplasmanında puan arayacak

04.03.2022 10:45
Menemenspor, zorlu Samsunspor deplasmanında puan arayacak

Menemenspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk olacağı Samsunspor karşısında puan ya da puanlar alarak İzmir'e dönmeyi hedefliyor.

Menemenspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk olacağı Samsunspor karşısında puan ya da puanlar alarak İzmir'e dönmeyi hedefliyor.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Menemenspor, yarın saat 16.00'da Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Ferdi Karadoruk yapacak. Maç öncesinde Menemenspor, 29 puanla 15. sırada, Samsunspor ise 39 puanla 7. basamakta bulunuyor.

İzmir'e puansız dönmek istemiyorlar

Geçtiğimiz hafta İzmir derbisinde Altınordu'ya sahasında 1-0 kaybeden Menemenspor, iç sahadaki 10 maçlık yenilmezlik serisini kaybetmişti. Ligde oynadığı son 4 müsabakada 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler, küme düşme hattından uzaklaşamadı. Altınordu mağlubiyetiyle taraftarını üzen İzmir temsilcisi, Samsunspor karşısında puan ya da puanlar almak için sahaya çıkacak.

Menemenspor'da stoper Oğuzhan Çapar sarı kart cezası sebebiyle Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadeleyi Menemenspor, 3-2'lik skorla kazanmıştı. - İZMİR

Menemenspor, zorlu Samsunspor deplasmanında puan arayacak
Menemenspor, zorlu Samsunspor deplasmanında puan arayacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Menemenspor, zorlu Samsunspor deplasmanında puan arayacak - Son Dakika


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