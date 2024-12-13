Menteşe Anadolu Lisesi İkinci Kez Şampiyon

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Okul Sporları Masa Tenisi il şampiyonası turnuvasında Menteşe Anadolu Lisesi üst üste ikinci il şampiyonluğunu elde etti.

19 okulun katıldığı Okul Sporları Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları Muğla Atatürk kapalı spor salonunda yapıldı. Üç gün devam eden ve büyük çekişmeye sahne olan maçlar sonunda Menteşe Anadolu Lisesi Genç-A Erkek kategorisinde üst üste 2. kez şampiyon olarak grup müsabakalarında Muğla'yı temsil etmeye hak kazandı. Metehan Zabir, Ali Eren Ulu Sakarya, Ufuk Deniz, Yiğit Yeniaydın'dan oluşan masa tenisi takımı, 19 takım arasından il şampiyonu olmanın sevincini öğretmenleri ve kendilerini destekleyen arkadaşlarıyla yaşadılar.

Menteşe Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Çolakoğlu, "Zor maçlar oynadık. İlk etapta hedefimize ulaştık. Grup maçlarında da ilimizi en iyi şekilde temsil edip katılmak istiyoruz" dedi.

Menteşe Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Akif Ağır, il şampiyonu olan sporcuları tebrik ederek, "Okul olarak eğitimde olduğu kadar sosyal aktivitelerde de ön sıralarda yer almak için öğrencilerimizin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA