Menteşe Belediyesi, Muğla Stadyumu Yenileme Sürecini Yavaşlattığı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi, Muğla Stadyumu Yenileme Sürecini Yavaşlattığı İddialarını Yalanladı

Menteşe Belediyesi, Muğla Stadyumu Yenileme Sürecini Yavaşlattığı İddialarını Yalanladı

Menteşe Belediyesi, Muğla Atatürk Stadyumu'nun yenileme sürecinde yavaşlatıcı olduğu iddialarını reddetti. Açıklamalarında, projede gerekli eksikliklerin belirlendiği ve resmi ruhsat başvurusunun yapılmadığını vurguladılar.

16.09.2024 16:56  Güncelleme: 16:58
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Muğla Atatürk stadyumunun yenileme çalışmalarının Menteşe Belediyesi'nin süreci yavaşlattığı iddiaları Menteşe Belediye tarafından yalanlandı.

Menteşe Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni stadyum için hazırlanan taslak projenin yapılan incelemesi sonunda eksiklerin giderilmesi için 28 Ağustos tarihinde proje yetkililerine ve Muğlaspor yönetimine bildirildiği, ayrıca şu ana kadar resmi bir ruhsat başvurusu yapılmadığı açıklandı.

Menteşe Belediyesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde Muğlaspor'un stadyum yenileme süreciyle ilgili olarak ortaya atılan iddialar, Menteşe Belediyesi'ni hedef alan asılsız suçlamaları içermektedir. Belediye olarak, Muğlaspor'a her zaman en güçlü desteği verdiğimiz gerçeğinin altını çizmek isteriz. Muğlaspor, ilimizin ve ilçemizin gurur kaynağıdır. Özellikle bu yıl profesyonel lige yükselmemiz, Muğla'mız, Menteşe'miz için büyük bir sevinç kaynağı olmuştur. Bu süreçte Menteşe Belediyesi olarak, kulübümüzün tüm taleplerini karşılamak, projelerini desteklemek, geçici stadyumun yapımı ve tesislerinin yenilenmesine katkıda bulunmak için büyük bir gayret gösterdik. Stadyumun yıkılıp yeniden yapılması sürecinde ise, herhangi bir süre kaybı yaşanmaması adına her türlü kolaylık sağlanmış, bürokratik işlemler hızla çözüme kavuşturulmuştur. Tüm iş ve işlemlerimiz dijital ruhsat sistemi üzerinden tarih saat bilgileri ile kayıt altındadır. Basına yansıyan açıklamalar, belediyemizin bu süreçte yavaşlatıcı bir rol oynadığı yönünde asılsız iddialar içermektedir. Bu beyanlar gerçekleri yansıtmamaktadır. Yeni stadyum için sunulan taslak mimari proje hızla incelenmiş ve eksiklikler 28 Ağustos'ta proje yetkililerine ve Muğlaspor yöneticilerine bildirilmiştir. Eksiklikler giderilerek projenin Belediye'ye teslimi beklenmektedir. Menteşe Belediye'sine stadyumla ilgili yapılan resmi bir ruhsat başvurusu bulunmamaktadır. Yapılan tüm çalışmaların, iş ve işlemlerin kamuoyunca doğru anlaşılması adına, halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Menteşe Belediyesi, Muğla Stadyumu Yenileme Sürecini Yavaşlattığı İddialarını Yalanladı - Son Dakika

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