Meram Yaz Spor Okulları 2 bin 500 öğrenci ile dolu dolu devam ediyor - Son Dakika
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Meram Yaz Spor Okulları 2 bin 500 öğrenci ile dolu dolu devam ediyor

04.07.2022 12:33
Meram Yaz Spor Okulları 2 bin 500 öğrenci ile dolu dolu devam ediyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda 2 bin 500 öğrenciye yönelik eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda 2 bin 500 öğrenciye yönelik eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

Meram Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin yaz aylarını daha verimli geçirebilmesi amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, kort tenisi, yüzme, jimnastik, wushu, kick boks ve taekwondo branşlarında eğitimlerin verildiği Meram Belediyesi Yaz Spor Okulları, 2 Eylül tarihine kadar devam edecek. Eğitimler belediyeye ait Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi, Rabia Spor Merkezi, Nazmiye Muslu Spor Merkezi, Harmancık Spor Tesisi, Recep Tayyip Erdoğan Halı Saha ve Spor Merkezi, Osman Gazi Halı Saha ve Spor Merkezi, TOKİ (Gödene) Halı Saha ve Spor Merkezi, Meram Yeniyol Halı Saha ve Spor Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi'nde eğitim gören yaz spor okulu öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Meram Yaz Spor Okullarının yoğun bir ilgi gördüğüne ve bu ilginin her yıl katlanarak devam ettiğine dikkat çeken Başkan Mustafa Kavuş, "Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte yaklaşık 10 hafta sürecek yaz spor okullarımız faaliyetlerine başladı. 9 ayrı tesiste, 10 branşta yaklaşık 30 eğitmenimiz 2 bin 500 öğrencimize yönelik eğitimlerine devam ediyor. Her geçen yıl öğrenci sayımızı artırarak devam ediyoruz. Amacımız, çocuklarımızın yaz dönemini daha verimli hale geçirmelerine katkı sunmak" şeklinde konuştu.

"Spor okullarımızda başarılı öğrencilerimizi lisanslı sporcu haline getiriyoruz"

Meram Yaz Spor Okulları'nda eğitim gören öğrencilerden başarı gösterenleri Meram Belediyespor bünyesine dahil ettiklerini ifade eden Başkan Kavuş, "Yaz spor okullarımızda başarı gösteren öğrencilerimize lisans çıkararak Meram Belediyespor Kulübümüz bünyesine kazandırıyoruz. Yaz spor okullarımıza gelerek, daha sonra kulübümüz bünyesine katılan ve müsabakalarda derece elde eden bazı sporcularımız şu an, yardımcı eğitmen olarak görev de alıyorlar. Çocuklarını spora yönlendiren tüm ailelerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarının bir spor dalında başarılı olmaları adına ailelerimiz çocuklarına destek vermeye devam etsinler. Meram Belediyespor Kulübümüz bünyesinde her yıl birçok sporcumuz Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında derece elde ederek bizleri gururlandırıyor. Her bir sporcumuz bu tür spor organizasyonlarına katılarak, emek vererek bu aşamaya geldi. Neden şu an yaz spor okullarımızdaki öğrencilerimiz de bu aşamalara gelmesin? Biz, tüm çocuklarımızı spor yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - KONYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Konya, Meram, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Meram Yaz Spor Okulları 2 bin 500 öğrenci ile dolu dolu devam ediyor - Son Dakika

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