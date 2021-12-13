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Mercedes, son turda kaybedilen Formula 1 şampiyonluğunu mahkemeye taşıyacak - Son Dakika

Mercedes, son turda kaybedilen Formula 1 şampiyonluğunu mahkemeye taşıyacak

13.12.2021 00:21
Mercedes, son turda kaybedilen Formula 1 şampiyonluğunu mahkemeye taşıyacak

Mercedes, Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in şampiyonluk yarışındaki rakibi Lewis Hamilton'ı son turda geçmesiyle biten final yarışının ardından yaptıkları iki itirazın reddedilmesini mahkemeye taşıyacak.

Mercedes, Formula 1'de Red Bull- Honda takımından Max Verstappen'in şampiyonluk yarışındaki rakibi Lewis Hamilton'ı son turda geçmesiyle biten final yarışının ardından yaptıkları iki itirazın reddedilmesini mahkemeye taşıyacak.

Mercedes, yaptığı açıklamada, pilotlardan Nicholas Latifi'nin yaptığı kaza sonucunda güvenlik aracının girmesi sonrasında yarışın son bölümünde kural hataları yapıldığı gerekçesiyle itiraz ettiğini ve itirazlarının reddedilmesi sonrasında, temyiz mahkemesine yeniden inceleme başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen, büyük çekişmenin yaşandığı son yarış sonrasında ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Başkent Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden koşulan ve büyük çekişmeye sahne olan yarışın son turunda Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 7 şampiyonluğu bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'u geçerek şampiyonluğunu ilan etmişti.

Lewis Hamilton, Formula 1, Mercedes, Redbull, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mercedes, son turda kaybedilen Formula 1 şampiyonluğunu mahkemeye taşıyacak - Son Dakika Spor


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