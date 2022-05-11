Mergim Berisha'nın doğum günü kutlandı - Son Dakika
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Mergim Berisha'nın doğum günü kutlandı

11.05.2022 15:28
Mergim Berisha'nın doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'nin Alman forveti Mergim Berisha'nın doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Fenerbahçe'nin Alman forveti Mergim Berisha'nın doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürürken, sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 24 yaşına giren Alman futbolcu Mergim Berisha için doğum günü pastası kesildi. Tebrikleri kabul eden Berisha, bu jestten dolayı teknik ekibe ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. - İSTANBUL

Mergim Berisha'nın doğum günü kutlandı
Mergim Berisha'nın doğum günü kutlandı
Mergim Berisha'nın doğum günü kutlandı
Mergim Berisha'nın doğum günü kutlandı

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Fenerbahçe'de Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe'de Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor

Mergim Berisha, Fenerbahçe, Alman, Doğum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mergim Berisha'nın doğum günü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mergim Berisha'nın doğum günü kutlandı - Son Dakika
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