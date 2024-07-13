Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Kupası başladı

Spor

Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Kupası ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleri ile Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlarda masterler, 17 yaş altı yıldız erkekler, 17 yaş altı yıldız kadınlar, 15 yaş altı küçük erkekler kategorilerinde 188 sporcu yarıştı.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk doğal kürek parkuru Meriç Nehri'nde gurur ve heyecan gününün yaşandığını söyledi.

Kürek camiasının 100 yıldır kürek parkuru beklediğini ve bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ertürk, "Federasyonumuzun da 100. yılı. Ön elemeler dün bitmişti. Bugün yıldızlar ve küçüklerin müsabakalarıyla devam ediyoruz. Yarın da gençlerin finallerini göreceğiz." dedi.

Ertürk, küçükler ve yıldızlar kategorilerinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş çekişmesinin yaşandığını dile getirdi.

Gençler Türkiye Kürek Kupası müsabakalarında 400'ün üzerinde sporcunun kupaya ulaşmak için mücadele ettiğini anlatan Ertürk, şunları kaydetti:

"Meriç Nehri'ndeki yarışlar Türkiye Şampiyonası'nın antrenmanı gibi. 1 ay sonra aynı ekipler Türkiye Şampiyonluğu için yarışacak. Bütün sene o yarış için hazırlanıyorlar. Ailelerin desteği de bu sporda çok önemli onlar da çok emek veriyor. Az önce gördünüz, kazanma ve onlara sarılma, bütün yılın yorgunluğunu alıyor. Altın madalyayı almanın gururunu yaşıyorlar. Bütün sporcuları tebrik ediyorum. Çocuklar çok iyi mücadele ediyorlar, herkesin emeğine, eline sağlık."

Gençler Türkiye Kürek Kupası müsabakaları yarınki yarışların ardından sona erecek.