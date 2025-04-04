Meriç'te İlk Uluslararası Kürek Yarışları - Son Dakika
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Spor

Meriç'te İlk Uluslararası Kürek Yarışları

Meriç Nehri Parkuru, 25-27 Nisan'da uluslararası kürek yarışlarına ev sahipliği yapacak.

04.04.2025 09:47
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Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri Parkuru, Uluslararası Meriç Regatta Kürek Yarışları'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Meriç Nehri'nin sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da önemli kürek merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Organizasyonun 25-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirten İba, " Balkanlar'dan ve Türkiye'den pek çok kulüp yarışlara katılacak. İlk gün eleme yarışları olacak. Cumartesi ve pazar günleri ise kıyasıya yarışlar olacak. Türkiye Kürek Federasyonu olarak Meriç Nehri'nde yine güzel bir şampiyonaya ev sahipliği yapacağız." dedi.

İba, Meriç Nehri'nde oluşturulan parkur ve sporculara sağlanan altyapı imkanlarının takdir topladığını vurguladı.

Edirne'de kürek sporu gelişiyor

İba, yarışlara Edirne'den de sporcuların katılacağını dile getirdi.

Kürek sporunun gelişim gösterdiğini anlatan İba, "Takımların birçoğu antrenmanlarına devam ediyor. Bu yıl yarışlara Edirne'den sporcular da katılacak. TED Edirne Koleji Kürek Kulübü, yarışlarda mücadele edecek. Sporcular nehirde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Milli takımımız İtalya'da kampta bulunuyor. Onlar da yarışlara 10 gün kala buraya gelip antrenmanlarına devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Meriç'te İlk Uluslararası Kürek Yarışları - Son Dakika

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