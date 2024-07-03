Merih Demiral\'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum

Özgür Çelik:

o selama ne gerek var.

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ferhat eser: aynen öyle hiç bir şekilde bizi temsil etmiyor çok yanlış yaptı merih inşallah gereken cezayı alır 24 152

Murat Şahin: Ferhat sen kimsinki seni temsil etmiyor 115 13

ferhat eser: murat kardeş Türkiye milli takım hepimizin ortak değeri biz dün mutlu olmak için bu takımı seyrettik herşey tamam galibiyette muhteşem sorun o hareket iyi düşün biraz gerek varmıydı böyle birseye 12 44