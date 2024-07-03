Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum - Son Dakika
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Spor

Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum

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Almanya'da yayın yapan ünlü Bild gazetesi, Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yendiği Avrupa Şampiyonası maçında Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işaretini "Faşist kurt selamı" şeklinde yorumladı.

03.07.2024 10:57
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Dün gece oynanan EURO 2024 maçında Avusturya'ya 2 gol atarak takımımızı çeyrek finale çıkaran ve maç sonunda yaptığı bozkurt işaretiyle gündeme gelen Merih Demiral'a Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi saldırdı.

Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum

ALMAN BILD'DEN SKANDAL YORUM

Merih Demiral'ın sevinci için "Faşist Kurt selamı" başlığını atan Alman gazetesi, kendi yakın tarihlerini unutarak milli futbolcumuzun yaptığı hareketi "Aşırı sağcı kutlama" şeklinde yorumladı.

MERİH'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan Merih Demiral, maçtan sonra yaptığı açıklamada büyük yankı uyandıran gol sevinci için, "Manası, gol sevincinde öyle yapmam tribünlerde de gördüm. Hepimiz Türküz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral\'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • Mehmet Aydaz: Bir sporcuya yakışmayan hareket,, doğruda olmamış 56 280 Yanıtla
    Ramettin Yasa: ya arkadaş neden tadını çıkarmiyorsunuzda eleştiriyorsunuz. Zafer isaretimi yapsaydı. 132 18 ferhat eser: Zafer işareti suçsa bozkurt işaretide suçtur uluslararası arenada 35 112 Emrah Öztürk: Ağla 4 0
  • Özgür Çelik: o selama ne gerek var. 50 207 Yanıtla
    ferhat eser: aynen öyle hiç bir şekilde bizi temsil etmiyor çok yanlış yaptı merih inşallah gereken cezayı alır 24 152 Murat Şahin: Ferhat sen kimsinki seni temsil etmiyor 115 13 ferhat eser: murat kardeş Türkiye milli takım hepimizin ortak değeri biz dün mutlu olmak için bu takımı seyrettik herşey tamam galibiyette muhteşem sorun o hareket iyi düşün biraz gerek varmıydı böyle birseye 12 44 Selami Karagülle: İstavroz çıkarınca suç olmuyor da bozkurt işaretimi suç oluyor 25 5
  • ŞEHZADE MUSTAFA: Jude belingham İn yaptığı hareketi konuşmazlar. Bozkurt işareti zorlarına gitmiştir 156 5 Yanıtla
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