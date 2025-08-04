Merinos Voleybol Takımı Yaz Okulu Kurslarını Tamamladı - Son Dakika
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Merinos Voleybol Takımı Yaz Okulu Kurslarını Tamamladı

Merinos Voleybol Takımı Yaz Okulu Kurslarını Tamamladı
04.08.2025 10:02  Güncelleme: 10:03
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Merinos Voleybol takımı, geleceğin voleybolcularını yetiştirmek amacıyla düzenlediği yaz okulunu başarıyla tamamladı. 310 kız çocuğunun katıldığı kurslarda sporculara ücretsiz eğitim verildi. Törende katılım belgeleri takdim edildi.

Merinos Voleybol takımı, geleceğin voleybolcularının yetiştirilmesi ve yetenekli sporcuların seçilerek takıma alınmasına yönelik olarak açılan yaz okulu kursları tamamlandı. Yaz okulu kurslarına 310 kız çocuğunun katıldığı ve haftada üç gün yapılan antrenmanlarla geleceğin sporcularına ücretsiz eğitim verildi belirtildi.

Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi salonunda açılan yaz okuluna 310 kız çocuğunun katıldığı ve yaş gruplarına göre eğitim verildiği ifade edildi. Yaz okulunun tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene sporcular ve veliler katıldı. Yaz okuluna gelen tüm sporculara katılım belgeleri takdim edildi. Katılım belgesi ve yaz okulu kapanış törenine Merinos Voleybol Spor Kulübü Başkanı Ali Atalar, Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Kulak, Türkiye Voleybol Federasyonu İl Temsilcisi Kemal Karaca ve Büyükşehir Belediyesi Eğitim Gençlik Spor Dairesi Spor Şube Müdürü Oğuzhan Öcal ve Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Esengül Kınacılar katıldı.

Törende konuşma yapan Merinos Voleybol Spor Kulübü Başkanı Ali Atalar, "Merinos Voleybol Spor Kulübü olarak birinci önceliğimiz alt yapıdır. Kurulduğumuz günden beri tüm enerjimizi alt yapıyı geliştirmeye harcamaktayız. Her yıl açtığımız ücretsiz yaz okulu ile onlarca kız çocuğunu Türk voleyboluna kazandırdık. Bu yıl çok yüksek taleple karşılaşmamıza rağmen tüm imkanlarımızı seferber ederek 310 kız çocuğumuza eğitim verdik. Bunun dışında her yıl kenar semtlerdeki okullarda taramalar yaparak imkanları olmayan voleybola yatkın kız çocuklarını tespit ederek kulübümüz takımlarına almaktayız. Her yıl ücretsiz olarak açtığımız yaz okulları geleneğimizi her yıl devam ettireceğiz. Bunun dışında yoğun talep olması nedeniyle imkanlar dahilinde okullar açıldıktan sonra kış aylarında da kurslar açmayı planlamaktayız. Bunun için çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Yapılan kapanış töreninde 9-15 yaş gurubundaki kurslara katılan tüm sporculara belgeleri takdim edildi. Başarılı olan sporcuların önümüzdeki günlerde takımlarda antrenmanlara çıkacağı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merinos Voleybol Takımı Yaz Okulu Kurslarını Tamamladı - Son Dakika

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