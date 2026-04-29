Merkezefendi Basket Avrupa iddiasını sürdürüyor

29.04.2026 10:01  Güncelleme: 10:02
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takım kaptanı Mahir Ağva, kritik galibiyetinin ardından yaptığı açıklamalarda hem takımın hedeflerine hem de taraftarın desteğine dikkat çekti.

Karşılaşmanın önemine vurgu yapan takım kaptanı Mahir Ağva, elde edilen sonucun sezon hedefleri açısından belirleyici olduğunu belirterek, "Çok önemli bir galibiyet. Sonuçta buranın bir hedefi var; Avrupa oynamak istiyor. Daha önce bunu yaşamadı burası. Bence Denizli bunu hak ediyor" dedi.

Sezonun geri kalanına dair değerlendirmelerde de bulunan deneyimli oyuncu, ligde önemli bir konuma geldiklerini belirtti. "Bence 9 ya da 10. sırayı şu an garantiledik. Önümüzde iki maç daha var ama sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bu hedefi onlara hediye etmek istiyoruz" diyen Ağva, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu dile getirdi.

Açıklamalarında taraftara ayrı bir parantez açan Ağva, Denizli seyircisinin takıma verdiği desteğin çok değerli olduğunu vurgulayarak; "Taraftarımız gerçekten inanılmaz. İç sahada bize büyük güç veriyorlar, deplasmanda da bizi yalnız bırakmıyorlar. Bu galibiyette onların payı çok büyük. Sahada son topa kadar mücadele etmemizin en büyük sebeplerinden biri de onların enerjisi" şeklinde konuştu.

Denizli basketbolunun her geçen gün daha da büyüdüğünü ifade eden Ağva, "Bu şehir basketbolu seviyor. Biz de sahada bunun karşılığını vermek istiyoruz. Taraftarımızla birlikte daha büyük hedeflere yürüyebileceğimize inanıyoruz. Avrupa hedefini gerçekleştirebilirsek, bu başarı en çok onların olacak" diyerek sözlerini tamamladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı’nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
Kuzey Kore’de infazlar iki katına çıktı Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar
Hepsi aynı evde ele geçirildi Resmen servet Hepsi aynı evde ele geçirildi! Resmen servet
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi resmen bitti İşte ödenen tazminat Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir 22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

10:58
Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay
Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay
10:46
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
10:35
Bütün maçlar aynı saatte Süper Lig’de sezonun son derbisinin tarihi belli oldu
Bütün maçlar aynı saatte! Süper Lig'de sezonun son derbisinin tarihi belli oldu
10:19
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
09:48
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi
09:45
TOKİ İstanbul kurasında “7 haneli numara“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
TOKİ İstanbul kurasında "7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
