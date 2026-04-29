Merkezefendi Basket Avrupa iddiasını sürdürüyor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takım kaptanı Mahir Ağva, kritik galibiyetinin ardından yaptığı açıklamalarda hem takımın hedeflerine hem de taraftarın desteğine dikkat çekti.

Karşılaşmanın önemine vurgu yapan takım kaptanı Mahir Ağva, elde edilen sonucun sezon hedefleri açısından belirleyici olduğunu belirterek, "Çok önemli bir galibiyet. Sonuçta buranın bir hedefi var; Avrupa oynamak istiyor. Daha önce bunu yaşamadı burası. Bence Denizli bunu hak ediyor" dedi.

Sezonun geri kalanına dair değerlendirmelerde de bulunan deneyimli oyuncu, ligde önemli bir konuma geldiklerini belirtti. "Bence 9 ya da 10. sırayı şu an garantiledik. Önümüzde iki maç daha var ama sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Bu hedefi onlara hediye etmek istiyoruz" diyen Ağva, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu dile getirdi.

Açıklamalarında taraftara ayrı bir parantez açan Ağva, Denizli seyircisinin takıma verdiği desteğin çok değerli olduğunu vurgulayarak; "Taraftarımız gerçekten inanılmaz. İç sahada bize büyük güç veriyorlar, deplasmanda da bizi yalnız bırakmıyorlar. Bu galibiyette onların payı çok büyük. Sahada son topa kadar mücadele etmemizin en büyük sebeplerinden biri de onların enerjisi" şeklinde konuştu.

Denizli basketbolunun her geçen gün daha da büyüdüğünü ifade eden Ağva, "Bu şehir basketbolu seviyor. Biz de sahada bunun karşılığını vermek istiyoruz. Taraftarımızla birlikte daha büyük hedeflere yürüyebileceğimize inanıyoruz. Avrupa hedefini gerçekleştirebilirsek, bu başarı en çok onların olacak" diyerek sözlerini tamamladı. - DENİZLİ