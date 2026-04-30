Merkezefendi Basketbol Takımı eğitime destek amacıyla parkeye çıktı

30.04.2026 13:12
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı ile Denizli Genç İş İnsanları Derneği Basket Takımı arasında düzenlenen 'Eğitime Destek Maçı', PAÜ Arena'da oynandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Dayanışmayı büyütmeye, gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin eğitime destek çalışmaları kapsamında, Denizli Özel Cerrahi Hastanesi sponsorluğuyla 'Eğitime Destek Maçı' düzenlendi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı ile Denizli Genç İş İnsanları Derneği Basket Takımı oyuncularının karma olarak karşılaştığı maçlar keyifli anlara sahne oldu. Dostluk ve dayanışmanın ön planda olduğu karşılaşmalar ile farkındalık oluşturuldu. Karşılaşmadan elde edilen tüm gelir, Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla üniversite öğrencilerinin eğitimine destek olmak üzere bağışlanacak.

Zerrin Çelik: "Sosyal sorumluluğun bilinciyle projelere destek sağlamaya devam edeceğiz"

Öğrencilere burs sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe ana sponsor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zerrin Çelik, "Denizli Özel Cerrahi Hastanesi olarak, Türk Eğitim Vakfı aracılığı ile öğrencilere destek amacıyla düzenlenen böyle bir etkinliğe sponsor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Eğitim, bizim çok değer verdiğimiz ve son derece önemsediğimiz bir konu. Bu doğrultuda gençlere katkı sağlamak ve eğitimi desteklemek adına etkinliğin ana sponsoru olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Bu tür etkinlikleri her zaman desteklemeyi isteriz. Toplumsal görevlerinin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan bir kuruluş olarak, bundan sonra da benzer projelere katkı sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Şeniz Doğan: "Gençlerimize destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise eğitime verilen desteğin önemine dikkat çekti. Başkan Doğan, "Gençlerimizin eğitimine katkı sunmak, onların yarınlara daha güçlü hazırlanmasına destek olmak hepimizin sorumluluğu. Sahaya çıkan sporcularımıza, katkı sunan paydaşlarımıza ve tribünlerde bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sporun birleştirici gücüyle bir araya gelerek gençlerimizin eğitimine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Fenerbahçe’ye piyango Mektup gönderdiler Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Doğumu eşi yaptı, “nazı“ kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu Doğumu eşi yaptı, "nazı" kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu!
Ziraat Türkiye Kupası’nın final yeri ve tarihi belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu
Mourinho’dan Real Madrid iddialarına yanıt Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt
Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı
Bu kadarına da pes Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü

13:37
Al-Nassr’ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı
Al-Nassr'ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı
13:32
Okan Buruk “Anlaşmaya vardık“ deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Okan Buruk "Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
13:26
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
12:47
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
12:42
Dicle Üniversitesi’nin kampüsünde petrol bulundu 6 sondaj kuyusu açılacak
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak
12:08
Generali görevinden eden şov MSB nedenini iki cümlede özetledi
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
