Merkezefendi Basketbol Takımı eğitime destek amacıyla parkeye çıktı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı ile Denizli Genç İş İnsanları Derneği Basket Takımı arasında düzenlenen 'Eğitime Destek Maçı', PAÜ Arena'da oynandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Dayanışmayı büyütmeye, gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin eğitime destek çalışmaları kapsamında, Denizli Özel Cerrahi Hastanesi sponsorluğuyla 'Eğitime Destek Maçı' düzenlendi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Takımı ile Denizli Genç İş İnsanları Derneği Basket Takımı oyuncularının karma olarak karşılaştığı maçlar keyifli anlara sahne oldu. Dostluk ve dayanışmanın ön planda olduğu karşılaşmalar ile farkındalık oluşturuldu. Karşılaşmadan elde edilen tüm gelir, Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla üniversite öğrencilerinin eğitimine destek olmak üzere bağışlanacak.

Zerrin Çelik: "Sosyal sorumluluğun bilinciyle projelere destek sağlamaya devam edeceğiz"

Öğrencilere burs sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe ana sponsor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zerrin Çelik, "Denizli Özel Cerrahi Hastanesi olarak, Türk Eğitim Vakfı aracılığı ile öğrencilere destek amacıyla düzenlenen böyle bir etkinliğe sponsor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Eğitim, bizim çok değer verdiğimiz ve son derece önemsediğimiz bir konu. Bu doğrultuda gençlere katkı sağlamak ve eğitimi desteklemek adına etkinliğin ana sponsoru olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Bu tür etkinlikleri her zaman desteklemeyi isteriz. Toplumsal görevlerinin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan bir kuruluş olarak, bundan sonra da benzer projelere katkı sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Şeniz Doğan: "Gençlerimize destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise eğitime verilen desteğin önemine dikkat çekti. Başkan Doğan, "Gençlerimizin eğitimine katkı sunmak, onların yarınlara daha güçlü hazırlanmasına destek olmak hepimizin sorumluluğu. Sahaya çıkan sporcularımıza, katkı sunan paydaşlarımıza ve tribünlerde bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sporun birleştirici gücüyle bir araya gelerek gençlerimizin eğitimine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ