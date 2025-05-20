Merkezefendi Belediyesi 3. Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni Düzenliyor - Son Dakika
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Spor

Merkezefendi Belediyesi 3. Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni Düzenliyor

Merkezefendi Belediyesi 3. Yağlı Pehlivan Güreşleri\'ni Düzenliyor

Merkezefendi Belediyesi, 25 Mayıs Pazar günü 600 pehlivanın katılımıyla 3. Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni gerçekleştirecek. Tüm Denizlililer, geleneksel ata sporuna davet ediliyor.

20.05.2025 14:46  Güncelleme: 14:48
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Merkezefendi Belediyesi tarafından üçüncü kez düzenlenecek yağlı pehlivan güreşlerinde 600 pehlivan birincilik için ter dökecek.

Merkezefendi Belediyesi tarafından daha önce iki kez düzenlenen Merkezefendi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin üçüncüsü bu hafta sonu gerçekleştirilecek. 25 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan güreşler, Şemikler Mahallesi'nde bulunan Şemikler Sahası'nda yapılacak.

Denizli Merkezinde 2025 yılında yapılacak olan tek yağlı pehlivan güreşleri olan Merkezefendi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu, Enes Doğan, Feyzullah Aktürk, Ali Gürbüz, Turan Balaban, Yalçın Öncül, Cengizhan Şimşek ve Mustafa Doğan Özkaya başta olmak üzere 28 başpehlivan ve birçok kategoride toplam 600 pehlivan er meydanında kol bağlayacak.

"Kıran kırana mücadeleler bizi bekliyor"

Tüm hemşehrilerini bu büyük heyecana ortak olmaya davet eden Başkan Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz 3. Yağlı Pehlivan Güreşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Denizli Merkezinde 2025 yılında yapılacak olan tek yağlı pehlivan güreşlerinde 28 Başpehlivan ve 600'ün üzerinde pehlivan Merkezefendi Er Meydanı'na çıkacak. 3. Yağlı Pehlivan Güreşlerimiz 25 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Şemikler Sahası'nda gerçekleşecek. Tüm hemşerilerimi ata sporumuz yağlı pehlivan güreşlerinin heyecanına ortak olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

2025 yılının Güreş Ağası olan iş adamı Ali Çoban ise aynı zaman bir güreş sporcusu babası olduğunu belirterek; "Ata sporumuz güreşin gelişmesi daha şartlara kavuşması, Denizlililerin önemle sahip çıkması gereken bir spor branşıdır. Çünkü bu topraklar bir çok efsane güreşçiler yetiştirdi, şampiyonlar çıkardı.

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Hasan Güngör'ün, Olimpiyat Şampiyonu Bayram Şit, Denizli'mizin yaşayan efsane güreşçisi Hüseyin Çokal'ın bu başarılarını yeni nesillerimizde taşımalı ve yaşatmalıdır. Bu anlamda Denizli halkımızdan ricamız çocuklarımızı, gençlerimizi güreş sporuna yönlendirmelerini istiyoruz. Bu anlamda Atasporumuza büyük destek veren, Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'a çok teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Merkezefendi Belediyesi 3. Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni Düzenliyor - Son Dakika

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