Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor'u 95-85'le Geçti

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TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde evinde Aliağa Petkimspor'la karşı karşıya gelen Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaşmayı 95-85 kazandı. Ev sahibi ekip maçın ilk periyodunu 20-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğü sağlayan Merkezefendi Belediyesi Basket, devreye 43-40 önde girdi. Üçüncü çeyrekte rakibi karşısında etkili olan Denizli ekibi finale 69-61'lik avantajla girerken, mücadeleyi de 10 sayı farkla kazanmasını bildi.