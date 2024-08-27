Merkezefendi Belediyesi Basket antrenmanını taraftarına açıyor

Spor

DENİZLİ,

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki dördüncü sezonuna iddialı transferlerle hazırlanan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, antrenmanını taraftarına açacak. Denizli ekibi Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda yarın saat 18.00'de yapılacak antrenmana tüm taraftarları davet etti. Basketbolseverler Merkezefendi'nin yeni transferlerini ilk kez yakından takip etme imkanı bulacak.