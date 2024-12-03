Merkezefendi Belediyesi Basket, Darüşşafaka'ya Farklı Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Merkezefendi Belediyesi Basket, Darüşşafaka'ya Farklı Yenildi

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon istediği sonuçları alamayan Merkezefendi Belediyesi Basket, Darüşşafaka karşısında 88-68'lik skorla mağlup oldu. Antrenör Zafer Aktaş, takımın durumunu değerlendirerek Aliağa Petkimspor maçına hazırlanacaklarını belirtti.

03.12.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon umduğunu bir türlü bulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Darüşşafaka'ya da farklı yenilmekten kurtulamadı. Bu sezon yabancı kadrosunda defalarca değişikliğe giden, son olarak Darüşşafaka deplasmanı öncesi Stefan Moody ve Hans Vanwijn'i transfer eden Denizli temsilcisi parkeden 88-68 mağlup ayrıldı. Ligde üst üste üçüncü yenilgisini alan, 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyetle düşme hattında kalan Merkezefendi'de Antrenör Zafer Aktaş, "24 top kaybı yaybıı, 18 hücum ribaundu verdiğimiz bir maçı kazanma şansımız yoktu. Kadroda iki oyuncumuzun yeni olması ve üç oyuncumuzun da milli takımlardan yeni dönmesi de bu durumu mazur gösteremez. Hangi ligde ve ne için mücadele ettiğimizin bir an önce farkına varıp cumartesi günü Aliağa Petkimspor maçına en agresif formumuzla çıkacağız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Zafer Aktaş, Basketbol, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkezefendi Belediyesi Basket, Darüşşafaka'ya Farklı Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:44 Bahçeli’den kalesine bayrak asılan Halep’le ilgili çok konuşulacak çıkış Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış
11:08 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
10:17 Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu
09:51 Suriye’de “Meksika Açmazı“: MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi Suriye'de "Meksika Açmazı": MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
17:20 Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto eden 9 kişi tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
16:34 Programa damga vuran an Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi Programa damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi
16:33 Galatasaray’daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi Galatasaray'daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi
16:31 Ripple XRP gözünü Ethereum tahtına dikti Ripple XRP gözünü Ethereum tahtına dikti
16:26 Adı Galatasaray ile de anılan Salah’ın yeni adresi belli gibi Adı Galatasaray ile de anılan Salah'ın yeni adresi belli gibi
16:24 Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 12:18:10. #1.12#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi Basket, Darüşşafaka'ya Farklı Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.