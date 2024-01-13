Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray Ekmas\'a konuk olacak

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DENİZLİ,
BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon düşme hattından bir türlü kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın ikinci yarının ilk maçında Galatasaray Ekmas'a konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da start alacak. Ligde Galatasaray'ın 15 maçta 7 galibiyeti, Denizli temsilcisinin ise 4 galibiyeti bulunuyor. Merkezefendi bu karşılaşma öncesi kadrosundan Ömer Yasir Küçük'le yollarını ayırdı.
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