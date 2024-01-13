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Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray Ekmas'a konuk olacak - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray Ekmas'a konuk olacak

Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray Ekmas ile karşılaşacak. Galatasaray'ın 7 galibiyeti, Merkezefendi'nin ise 4 galibiyeti bulunuyor. Merkezefendi, bu maç öncesi Ömer Yasir Küçük'le yollarını ayırdı.

Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray Ekmas\'a konuk olacak
13.01.2024 - 13:21,
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DENİZLİ,

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon düşme hattından bir türlü kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın ikinci yarının ilk maçında Galatasaray Ekmas'a konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da start alacak. Ligde Galatasaray'ın 15 maçta 7 galibiyeti, Denizli temsilcisinin ise 4 galibiyeti bulunuyor. Merkezefendi bu karşılaşma öncesi kadrosundan Ömer Yasir Küçük'le yollarını ayırdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray Ekmas'a konuk olacak - Son Dakika
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