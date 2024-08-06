Merkezefendi Belediyesi Basket, genç oyuncuları transfer etti

Spor

DENİZLİ,

BASKETBOL Süper Ligi'nde yerli ve yabancı oyuncu transferlerini sürdüren Merkezefendi Belediyesi Basket iki genç oyuncuyu renklerine bağladı. Denizli temsilcisi, Darüşşafaka altyapısında yetişip geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde Konyaspor'da oynayan 21 yaşındaki Said Emre Yosmaoğlu ve Beşiktaş'ta yetişerek geçen sezonu Türkiye Baskebol 2'nci Ligi'nde HighTouch'ta geçiren 20 yaşındaki Ata Engin'le sözleşme imzaladı.