Merkezefendi Belediyesi Basket ile Pınar Karşıyaka arasında kritik maç

Basketbol Süper Ligi'nde farklı hedefler peşindeki iki Ege ekibi yarın 2023 yılının son sınavında rakip olacak. Ligde bu sezon 13 maçta 3 galibiyetle düşme hattından kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket, 10 galibiyetle liderlik yarışı verirken üst üste son 8 maçını kazanan Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Bu karşılaşma öncesi ev sahibinde yabancılardan Rihards Lomazs takımdan ayrılarak Euroleague ekiplerinden İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile anlaştı. Letonyalı skorer guard bu sezon 14.6 sayı, 2.7 ribaund, 2.3 asist ortalaması tutturdu. Pınar Karşıyaka ise şube yönetimiyle birlikte tam takım yeni yıl yemeğinde bir araya gelerek stres attı.