Merkezefendi Belediyesi Basket'in ev sahipliği yaptığı Anım Cup yarın başlıyor

Spor

DENİZLİ,

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket'in ev sahipliği yaptığı sezon öncesi turnuvası Anım Cup yarın başlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki organizasyonda ilk gün saat 16.00'da ev sahibi Merkezefendi ile Manisa Basket karşılaşacak. Turnuvada cuma günü saat 16.00'da Büyükçekmece-Manisa Basket, cumartesi ise 14.00'te Merkezefendi-Büyükçekmece maçları oynanacak. Tribünlere girişler ücretsiz olacak.