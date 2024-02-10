Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket, Ege derbisinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 82-68 mağlup etti. Maçın ilk periyodu 30-18, devresi 45-29, üçüncü periyodu da 61-49 sonuçlandı. Pecarski'nin 27 sayısıyla Merkezefendi galibiyete katkı sağladı. Denizli ekibi 7 galibiyete ulaşırken, Manisa Büyükşehir Belediyespor 11 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini korudu.

10.02.2024 20:05
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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, -

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 12, Mason 15, Bleijenbergh 6, Pecarski 27, Ragıp Berke 16, Sibande, Berke Aygündüz 5, İsmail Karabilen 1

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 18, Cruz 19, Luther 4, Ege Arar 3, Anderson 6, Sinan Sağlam 3, Mustafa Baki, Aybert Olmaz, Utku Yücedağ, Terry 12, Barış Çağan 3

1'İNCİ PERİYOT: 30-18

İLK YARI: 45-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-49

Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, Ege derbisinde güçlü rakibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 82-68 mağlup etti.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda ev sahibinin baştan sona önde götürdüğü maçın ilk periyodu 30-18, devresi 45-29, üçüncü periyodu da 61-49 sonuçlandı. Ev sahibi maçı da 82-68 kazandı. Merkezefendi'de Pecarski 27 sayıyla takımının galibiyetine katkı yaptı. Bu skorla Denizli ekibi 7 galibiyete ulaştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 11 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini korudu.

Kaynak: DHA

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