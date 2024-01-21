 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Merkezefendi Belediyesi Basket, Samsunspor ile karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Merkezefendi Belediyesi Basket, Samsunspor ile karşılaşacak

Merkezefendi Belediyesi Basket, Basketbol Süper Ligi'nde son maçta Galatasaray'ı mağlup ettikten sonra Samsunspor ile karşılaşacak. Denizli temsilcisi, evinde oynayacağı maçta galibiyet arayacak.

Merkezefendi Belediyesi Basket, Samsunspor ile karşılaşacak
21.01.2024 - 12:23,  Güncelleme: 12:24
Abone Ol

DENİZLİ,

BASKETBOL Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Galatasaray'ı 102-87 mağlup eden düşme hattındaki Merkezefendi Belediyesi Basket yarın evinde bir basamak altında son sırada yer alan Samsunspor'la kozlarını paylaşacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak 17'nci haftanın kapanış maçı saat 19.00'da başlayacak. İlk yarıda deplasmanda rakibine 95-85 yenilen Denizli temsilcisi, bu kez seyircisi önünde galip gelip 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Ligde 16 karşılaşmada Merkezefendi'nin 5, Samsunspor'un 3 galibiyeti bulunuyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Merkezefendi, Samsunspor, basketbol, Denizli, Basketbol, Süper Lig, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Merkezefendi Belediyesi Basket, Samsunspor ile karşılaşacak - Son Dakika


11:17
Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı
11:07
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hastalık X' uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03
Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49
Altının gram fiyatı 1.967 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.967 lira seviyesinde işlem görüyor
10:49
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti

Son Dakika
11:17 Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı
11:07 Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03 Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49 Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:49 Altının Gram Fiyatı 1967 Lira Seviyesinde
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:47:22. #1.11#
SON DAKİKA: Merkezefendi Belediyesi Basket, Samsunspor ile karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement