Merkezefendi Belediyesi Boks Spor Kulübü sporcusu Ceyda Kuru Türkiye üçüncüsü oldu

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Merkezefendi Belediyesi Boks Spor Kulübü sporcusu Ceyda Kuru Denizli'yi Türkiye şampiyonalarında temsil ederek üçüncülük madalyasına sahip oldu.

Spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı isminden sıkça söz ettiren Merkezefendi Belediyesi, çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Bosna Hersek'te yapılacak olan üst minikler Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etmek için Türkiye Şampiyonası Finalini kıl payı kaçıran Merkezefendi Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ceyda Kuru Türkiye üçüncüsü oldu. Asiltürk Özuysal'ın antrenörlüğünde 48 kilogramda derece elde eden Ceyda Kuru, Denizli'yi ve Merkezefendi'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını dile getirdi.

"Sporcularımızın başarılarına ortak oluyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Spor kulüplerimize ve sporcularımıza sağladığımız maddi ve manevi destekle, onların başarılarına ortak olmayı sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan genç sporcularımız bizleri en iyi şekilde temsil etmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm spor dallarına ve sporcularımıza her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Her zaman sporcularımızın yanındayız. Merkezefendi'yi ve ülkemizi temsil edecek potansiyelde olduğunu gösteren Ceyda Kuru'yu ve antrenörü Asiltürk Özuysal'ı tebrik ediyorum" dedi. - DENİZLİ