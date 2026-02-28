Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde şampiyona heyecanı yaşanıyor - Son Dakika
Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde şampiyona heyecanı yaşanıyor

Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü\'nde şampiyona heyecanı yaşanıyor
28.02.2026 14:34  Güncelleme: 14:35
Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, altyapı takımlarıyla önemli başarılara imza atıyor. U18 erkek ve kız takımları Anadolu Şampiyonası'na katılma hakkı kazanırken, U16 kız takımı Denizli şampiyonu oldu. Kulüp başkanı ve altyapı yöneticileri, genç sporcularla başarılarını kutladı.

Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü altyapı takımlarının elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sezon başından bu yana disiplinli çalışma programı, planlı altyapı organizasyonu ve teknik ekibin özverili gayretiyle önemli bir çıkış yakalayan kulüp, hem kız hem erkek kategorilerinde şampiyona heyecanı yaşıyor.

Kulüp Başkanı Veli Deveciler, Genel Menejer Evren Yenice,Baş Antrenör Zafer Aktaş, Altyapı Menejeri Ozan Gençoğlu ve takım kaptanı Mahir Ağva, antrenman sonrası sporcularla bir araya gelerek başarıları kutladı. Gerçekleşen buluşmada hem sezon değerlendirmesi yapıldı hem de önümüzdeki şampiyonalar öncesi motivasyon konuşmaları gerçekleştirildi.

U18 Erkekler Anadolu Şampiyonası Yolcusu

U18 Erkek Basketbol Takımı, Bölge Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla grubunu lider tamamladı. Hücumdaki etkili oyun yapısı ve savunmadaki disiplinli duruşuyla dikkat çeken takım, kritik karşılaşmalarda ortaya koyduğu mücadele gücüyle Anadolu Şampiyonası biletini aldı.

24-28 Mart tarihleri arasında Sinop'ta düzenlenecek Anadolu Şampiyonası'nda mücadele edecek olan temsilcimiz, Denizli'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Teknik ekip, turnuva öncesi hazırlık sürecinde fiziksel dayanıklılık ve maç temposuna yönelik özel antrenman programı uyguluyor.

U18 Kızlar Anadolu Şampiyonası'nda

U18 Kız Basketbol Takımı da Bölge Şampiyonası'nda gösterdiği istikrarlı performansla Anadolu Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Takım oyunu, hızlı hücum organizasyonları ve savunma direnciyle öne çıkan temsilcimiz, 24-28 Mart tarihleri arasında Uşak'ta düzenlenecek organizasyonda parkede olacak. Antrenör ekibi, özellikle geçiş oyunları ve set hücumları üzerine yoğunlaşırken, sporcuların mental hazırlığına da ayrı önem veriliyor. Takımın hedefi, gruptan çıkarak üst turlara yükselmek.

U16 Kızlar Denizli Şampiyonu

U16 Kız Basketbol Takımı ise sezon boyunca sergilediği başarılı performansın karşılığını Denizli şampiyonu olarak aldı. Ligde oynadığı maçlarda hem skor üretme hem de savunma disiplininde istikrarlı bir grafik çizen ekip, şampiyonluk kupasını kulübe kazandırdı.

3-7 Mart tarihleri arasında Kütahya'da düzenlenecek Bölge Şampiyonası'nda mücadele edecek olan U16 Kız Takımı, burada da iddialı bir performans sergilemeyi amaçlıyor. Teknik ekip, genç sporcuların gelişim odaklı ilerlemesini ön planda tutarak uzun vadeli başarıyı hedefliyor.

Başkan Veli Deveciler: "Altyapımız Güçlenerek Büyüyor"

Kulüp Başkanı Veli Deveciler yaptığı açıklamada altyapıya yapılan yatırımların karşılığını almaya başladıklarını belirterek şunları söyledi: "Genç sporcularımızın elde ettiği bu başarılar bizleri gururlandırıyor. Biz sadece şampiyonluk hedeflemiyoruz; aynı zamanda ahlaklı, disiplinli ve takım ruhunu benimseyen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Altyapımız güçlenerek büyüyor ve bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Altyapı Menejeri Ozan Gençoğlu: "Bu Başarı Tesadüf Değil"

Altyapı Menejeri Ozan Gençoğlu ise sistemli çalışmanın önemine dikkat çekerek, "Altyapımızda uzun vadeli bir planlama yürütüyoruz. Sporcularımızı küçük yaşlardan itibaren doğru temel eğitimle yetiştiriyoruz. Bu başarılar; antrenörlerimizin emeği, sporcularımızın disiplini ve ailelerimizin desteği sayesinde geldi. Anadolu ve Bölge Şampiyonalarında da aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Hedefimiz, Merkezefendi'yi ve Denizli'yi en iyi şekilde temsil etmek" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Gençlik, Denizli, Spor, Son Dakika

