Merkezefendi daha iyi olacak - Son Dakika
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Merkezefendi daha iyi olacak

11.05.2022 12:20
Merkezefendi daha iyi olacak

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, ING Basketbol Süper Ligi'nde kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, ING Basketbol Süper Ligi'nde kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda kümede kalan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te başkan Veli Deveciler geçtiğimiz sezonu değerlendirdi. İlk kez mücadele etmelerine rağmen lige renk kattıklarını ifade eden Başkan Deveciler, "Elimizden gelen mücadeleyi verdik. Denizli'yi çok iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Bize bu yolda destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda çok daha iyi olacağız" dedi.

Yaptığı sezon değerlendirmesinde her türlü zorluğa karşı çok iyi mücadele ettiklerini kaydeden Deveciler, "Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan başta olmak üzere bizlere destek olan Yukatel ailesine, sponsorlarımıza, teknik heyetimize, sporcularımıza ve Denizli halkına çok teşekkür ediyorum. Onların desteği ile ilk sezonumuzda zorlukların üstesinden geldik" diye konuştu."ÇOK ZORLU VE KALİTELİ BİR LİGE SAHİBİZ" ING Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'nın en zorlu ligi olduğunu söyleyen Başkan Deveciler, "Çok zorlu ve kaliteli bir lige sahibiz. Bu tartışmasız bir gerçek. Anadolu Efes, Euroleague de Final Four'a kaldı, Frutti Extra Bursaspor da EuroCup'ta finale çıktı, Bahçeşehir Koleji ise FIBA Europe Cup'ta Avrupa Şampiyonu oldu. Fenerbahçe Beko, Galataaray NEF, Darüşşafaka gibi üst düzey takımlarda ligimizde yer alıyor. Kabul etmek gerekirse, ilk yılımızda büyük bir başarı elde ettik. Gelecek yıllarda da iyi bir yapılanma ile çok daha iyi yerlere geleceğimizi ve şehrimizi Avrupa'da temsil edeceğimize yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

Deveciler, taraftarlarına da sezon boyunca verdikleri destek için teşekkür etti.


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Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Denizli, Europe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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