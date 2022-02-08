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Merkezefendi'den spor paydaşlarına destek - Son Dakika

Merkezefendi'den spor paydaşlarına destek

08.02.2022 17:04
Merkezefendi'den spor paydaşlarına destek

Merkezefendi Belediyesi amatör spor müsabakalarında yer alan saha komiserlerine, Futbol İl Tertip Komitesi üyelerine ve amatör spor sağlık çalışanlarına malzeme desteğinde bulundu.

Merkezefendi Belediyesi amatör spor müsabakalarında yer alan saha komiserlerine, Futbol İl Tertip Komitesi üyelerine ve amatör spor sağlık çalışanlarına malzeme desteğinde bulundu.

ASKF Denizli Şubesi'nde gerçekleştirilen törene Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Necdet Yılmaz ve Fatih Coşkun, meclis üyeleri ve spor yöneticileri katıldı. Amatör spor kulüplerine büyük önem ve kıymet verdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Amatör ruh bizim için çok önemli. Merkezefendi Belediyemizin çatısı altında kurmuş olduğumuz birçok branşta spor aktivitelerimiz devam ediyor. Basketboldan voleybola, satrançtan güreşe ve futbola birçok branşımız var. Çocuklarımızdan, gençlerimizden ve kadınlarımızdan bu anlamda gerçekten güzel bir geri dönüş var. Sporun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kötü alışkanlıklardan kurtulmak için spor çok önemli" dedi.

"Her türlü desteği vermeye hazırız"

Sporun her branşının çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Doğan, spora olan desteklerinin her zaman devam edeceğini belirtti. Doğan, "Spor kulüplerimize destek olmaya devam ediyoruz. Sizlerden aldığımız talepler doğrultusunda bu destekleri gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında yine desteğimiz devam edecek. Biz çok mutluyuz. Yeter ki bu şehirde spor yapılsın, çocuklarımıza imkan tanınsın, kulüplerimiz biraz daha rahatlasın. Bunu çok istiyoruz. Bu anlamda da Merkezefendi Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Alpaslan Mahallemize bir spor kompleksi kazandırdık. Sevindik Mahallemizdeki Vadi Parkı 2022 yılı içinde ciddi bir bütçeyle revize edeceğiz. Güreş takımımızın antrenman yapacağı bir alan hazırlayacağız. Aynı zamanda da çeşitli sosyal etkinliklerle bu parkı yeniden revize edeceğiz. Bizim için sporun her branşı çok önemli. Sizlere çok teşekkür ediyorum verdiğiniz desteklerden dolayı. Bu destek bizler için çok kıymetli. Bizlerle birlikte olmanız, bizlere enerji ve güç veriyor. Bu anlamda paydaşlığınız ve iş biriliğiniz için de teşekkür ederim" dedi.

"Spora yaptığınız yatırımlardan dolayı teşekkür ediyorum"

Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya ise destekleri için Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a teşekkür etti. Başkan Sarıkaya, "Göreve geldiğimiz andan itibaren amatör spor kulüplerimiz için ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz hangi kurumlarla iş birliği içerisinde olmamız gerekiyorsa oluyoruz. Çünkü bizim gençlerimiz ve onlara yapılan yatırımlar çok çok önemli. Her alanda sporcular adına ne yapılması gerekiyorsa kim elini uzatırsa biz onun yanında olacağız. Çünkü kulüplerimiz herhangi bir geliri olmayan kulüpler. Yönetimdeki arkadaşların özverili çalışmaları ile oluşan sistemde çalışmaya çalışıyorlar. Kulüplerin var olmasında yerel yönetimlerin desteği çok önemli. Her türlü taleplerimizi sizler de yerine getiriyorsunuz. Bu anlamda yönetim ve arkadaşlarım adına spora yaptığınız yatırımlardan dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi'den spor paydaşlarına destek
Merkezefendi'den spor paydaşlarına destek
Merkezefendi'den spor paydaşlarına destek
Merkezefendi'den spor paydaşlarına destek

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Merkezefendi, Şeniz Doğan, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Merkezefendi'den spor paydaşlarına destek - Son Dakika Spor


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