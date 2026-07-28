Merkezefendi’nin başarılı boksörü Kaymakçı Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Merkezefendi’nin başarılı boksörü Kaymakçı Türkiye şampiyonu oldu

Merkezefendi’nin başarılı boksörü Kaymakçı Türkiye şampiyonu oldu
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Merkezefendi Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Nefise Kaymakçı, Amasya'da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası'nda 60 kiloda tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Merkezefendi Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı boksörü Nefise Kaymakçı, Amasya'da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası'nda 60 kilogram kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

Merkezefendi Belediyesi Spor Kulübü, boksta bir önemli başarıya daha imza attı. Amasya'da gerçekleştirilen Türkiye Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Nefise Kaymakçı, 60 kilogram kategorisinde çıktığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyona boyunca sergilediği başarılı performansla rakiplerine üstünlük kuran Kaymakçı, elde ettiği bu önemli başarıyla ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkını da kazandı. Merkezefendi Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Nefise Kaymakçı'nın şampiyonluk yolculuğunda, Milli Takım Boks Antrenörü ve Merkezefendi Belediyesi Spor Kulübü Boks Antrenörü Asiltürk Özuysal da bu büyük başarılarda önemli rol oynadı.

"Şampiyon sporcumuzla gurur duyuyoruz"

Türkiye Şampiyonu olan başarılı sporcuyu ve antrenörlerini tebrik eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sporcumuz Nefise Kaymakçı'nın Türkiye Şampiyonu olması bizlere büyük bir gurur yaşattı. Azmi, disiplini ve üstün performansıyla ilçemizi en iyi şekilde temsil etti. Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Başarısında emeği bulunan antrenörlerimizi de kutluyor, sporcumuza uluslararası arenada üstün başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Merkezefendi’nin başarılı boksörü Kaymakçı Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

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