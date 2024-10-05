Merkezefendi, Mersinspor'a Yenildi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonunun ilk maçında Mersinspor'a 75-65 yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, "Yeni gelen oyuncularımız uyumlu ve sakat oyuncularımız tamamen iyileşip tam randımanlı oynadıklarında çok daha iyi işler yapacağımız kanaatindeyim." dedi.

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada ligin yeni takımına basit hatalar yüzünden yenildiklerini belirtti.

Şut ve serbest atış yüzdelerinin kötü olduğunu ifade eden Aktaş, "Savunmada istediğimiz işleri istediğimiz sertlikte yaptığımızı düşünüyorum. Sharife Cooper'i oynatamadık. Tyler'ın da yeni gelmiş olmasına rağmen iyi sinyaller verdiğini düşünüyorum. Yeni gelen oyuncularımız uyumlu ve sakat oyuncularımız tamamen iyileşip tam randımanlı oynadıklarında çok daha iyi işler yapacağımız kanaatindeyim." dedi.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ligdeki ikinci haftasında 11 Ekim'de Karşıyaka ile deplasmanda karşılaşacak.