Merkezefendi'nin konuğu Türk Telekom - Son Dakika
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Merkezefendi'nin konuğu Türk Telekom

01.04.2022 12:36
Merkezefendi'nin konuğu Türk Telekom

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Tofaş'a evinde 98-66 yenilmekten kurtulamayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın yine iç sahada Türk Telekom önünde telafi arayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Tofaş'a evinde 98-66 yenilmekten kurtulamayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın yine iç sahada Türk Telekom önünde telafi arayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te start alacak. Ligdeki ilk sezonunda küme düşme korkusunu büyük oranda üzerinden atan Denizli temsilcisinin 24 maçta 8 galibiyeti bulunuyor. Antrenör Zafer Aktaş, iyi gidişin ardından geçen hafta aldıkları farklı mağlubiyetin izlerini Türk Telekom önünde silmek istediklerini söyledi.


- Denizli
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Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Türk Telekom, Tofaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Merkezefendi'nin konuğu Türk Telekom - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkezefendi'nin konuğu Türk Telekom - Son Dakika
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