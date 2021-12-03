Merkezefendi potada zorunlu deplasmanda

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5'inci mağlubiyetini çarşamba günü Tofaş deplasmanında alarak 10 maçta 2 galibiyetle düşme hattında kalan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Türk Telekom'la karşılaşacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5'inci mağlubiyetini çarşamba günü Tofaş deplasmanında alarak 10 maçta 2 galibiyetle düşme hattında kalan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Türk Telekom'la karşılaşacak. Denizli'de oynanması gereken mücadale, kentte hafta başında yaşanan fırtınada takımın maçlarını yaptığı Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nun çatısının bir kısmı uçtuğu için deplasmanda oynanacak. Ankara Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. Merkezefendi, rakibiyle ligin ikinci yarısında deplasmanda oynaması gereken karşılaşmaya ise evinde çıkacak. Türk Telekom'un ligde 3 galibiyeti bulunuyor.



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