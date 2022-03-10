Merkezefendi'ye potada Fenerbahçe konuk - Son Dakika
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Merkezefendi'ye potada Fenerbahçe konuk

10.03.2022 11:04
Merkezefendi'ye potada Fenerbahçe konuk

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste Beşiktaş Icrypex ve Pınar Karşıyaka galibiyetleriyle alt sıralarla bağını koparan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın şampiyonluğun önemli adaylarından lider Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste Beşiktaş Icrypex ve Pınar Karşıyaka galibiyetleriyle alt sıralarla bağını koparan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın şampiyonluğun önemli adaylarından lider Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde Merkezefendi'nin 21 maçta 7, Fenerbahçe'nin ise 22 maçta 18 galibiyeti bulunuyor. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de Euroleague'in güçlü ekibi Fenerbahçe'yi kentte ilk kez konuk edecek Denizli temsilcisinde Başkan Veli Deveciler, "Denizli muhteşem bir basketbol maçına sahne olacak. Ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu ve ne kadar muhtuşem bir taraftarımızın olduğunu gösterme zamanı. Birlikte bu maçı kazanacağız" açıklamasını yaptı.


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Spor Toto Süper Lig, Merkezefendi, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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