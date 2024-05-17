Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u yenerek finale yükseldi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u yenerek finale yükseldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol\'u yenerek finale yükseldi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 91-74 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve finale yükseldi. Karşılaşmanın ilk periyodunu Gaziantep ekibi önde tamamladı. Ancak Mersin ekibi üstünlüğü ele geçirerek galibiyete ulaştı ve adını finale yazdırdı.

17.05.2024 21:23
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 91-74 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve finale yükseldi.

Karataş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Gaziantep ekibi, 25-22 önde tamamladı.

Ev sahibi ekip, ikinci çeyrekte de üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 46-45 önde girdi.

Mersin ekibi, ikinci yarıya iyi başladı ve üçüncü periyodu 66-60 üstün kapattı.

Son çeyrekte aradaki farkı açan Mersin temsilcisi, rakibini 91-74 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u yenerek finale yükseldi - Son Dakika

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