Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Çiçekleri Projesiyle Başarıya Ulaştı

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Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kır Çiçekleri projesi kapsamında yetişen yetenekli kız çocukları, Okullar Arası Yıldızlar Kız/Erkek Ordu Türkiye Şampiyonası'ndan dereceler ile döndü.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 4 yıl önce başlatılan ve özellikle kırsal kesimlerde yaşayan ve değişik spor branşlarında yetenekli kız çocuklarının seçildiği projede Kır Çiçekleri, il ve il dışında gerçekleştirdikleri mücadelelerle adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Halter dalında yapılan şampiyonalarda isimlerinden söz ettiren Kır Çiçeklerinin başarılı sporcuları, Ordu'da yapılan Okullar Arası Yıldızlar Kız/Erkek Türkiye Şampiyonası'ndan da dereceler ile döndü.

Ordu'da 18 Nisan'da yapılan şampiyonada halter dalında yarışan Reyhan Opçin, 49 kiloda Türkiye 3.'lüğünü elde etti. Opçin elde ettiği derece ile U15 Milli Takım Kampına seçildi. Aynı şampiyonada 71 kiloda yarışan Nesrin Başaran da Türkiye 3'ncüsü oldu.

Kır Çiçekleri projesi hakkında

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kız çocuklarına, eğitime ve spora verdiği önemle ortaya çıkan ve yaklaşık 4 yıl önce başlatılan 'Kır Çiçekleri' projesi; özellikle kırsal kesimlerde yaşayan yetenekli kız çocuklarının yeteneklerine göre farklı spor branşlarında yetişmesini hedefliyor. Özellikle Mersin'in kırsal kesimlerinde yaşayan ve sporun farklı dallarında yetenekli olan kız çocuklarının seçildiği proje sayesinde, öğrenciler hem hayatlarına hem de spor hayatlarına istikrarlı bir şekilde hazırlanıyor. - MERSİN