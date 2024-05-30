Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam.net'i 85-64 yenerek seride 2-1 öne geçti - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam.net'i 85-64 yenerek seride 2-1 öne geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam.net\'i 85-64 yenerek seride 2-1 öne geçti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, evinde Sigortam.net'i 85-64 yendi. Mersin ekibi, üç galibiyete ulaşan takımın Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği seride 2-1 öne geçti. Serinin dördüncü maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak.

30.05.2024 21:21
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, evinde Sigortam.net'i 85-64 yendi.

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 24-12 önde geçen Mersin ekibi, ilk yarıyı da 40-33 üstün tamamladı.

Üçüncü çeyrekte savunmada ve hücumda kontrolü bırakmayan ev sahibi ekip, bu periyodu 61-51'le kapattı.

Son periyotta rakibi karşısında üstünlüğü bırakmayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, rakibini 85-64 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın sonunda Sigortam.net teknik kadrosu, Mersin ekibi basketbolcularına ve sahada yaşananlara tepki gösterdi. Gerginliğe dönüşen olayda konuk ekibin heyeti ile sahaya girenler arasında arbede yaşandı. Bu sırada, Mersin Büyükşehir Belediyesi taraftarları da yaşananlara tepki gösterdi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle gerginlik yatıştırıldı. Mersin ekibinin basketbolcuları da taraftarları sakinleştirdi.

???????Üç galibiyete ulaşan takımın Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği serinin dördüncü maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam.net'i 85-64 yenerek seride 2-1 öne geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam.net'i 85-64 yenerek seride 2-1 öne geçti - Son Dakika
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