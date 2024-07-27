Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kadrosunu güçlendiriyor

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK), kadrosunu güçlendiriyor. Yoluna başantrenör Can Sevim ile devam kararı alan Mersin temsilcisi, 3 oyuncusu ile sözleşme yenilerken, kadrosuna 4 yeni ismi dahil etti.

Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi play-off'ta şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen MSK, 15 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda iyi bir takım kurmayı planlayan MSK, yoluna başantrenör Can Sevim ile devam edecek. Transfer çalışmalarına ağırlık veren Mersin temsilcisi yeni sezonun kadro planlaması kapsamında ilk etapta, oyuncuları Canberk Kuş, Gerel Simmons ve Evaldas Kairys ile yeniden anlaşma sağladı.

Takıma 4 yeni oyuncu katıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren MSK, Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan ayrılan Meksikalı skorer Pako Cruz'u kadrosuna kattı. Ardından Aliağa Petkim Spor'dan Emre Tanışan'ı renklerine bağlayan sarı-siyahlı ekip, daha önce Türkiye'deki takımlarda forma giyen Abodunrin Gabriel Olaseni ile anlaşma sağladı. Yeni sezon yaklaşırken kadrosuna yeni takviyeler yapmayı sürdüren MSK, en son İspanya'nın Zunder Palencia takımı ve Porto Riko'da forma giyen forvet oyuncusu Isaiah Pineiro'yu renklerine bağladı.

Teknik kadroya da takviye

Teknik kadroya da takviyeler yapan Mersin temsilcisi en son Bahçeşehir Koleji'nde görev yapan yardımcı antrenör Ali Ruhi Balkanlı, OGM Ormanspor'da görev yapmış yardımcı antrenör Oğuzhan Bakır ve yardımcı antrenör Cihan Gündüz ile anlaşma sağladı. Ayrıca şampiyonluk kadrosunda yer alan yardımcı antrenör Doğan Gökmen Şahin ile de yeniden anlaştı. Tecrübeli kondisyoner Uğur Vural'ı da bünyesine dahil eden MSK Mersin, yeni sezonda Basketbol Süper Ligi'nde yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

Maçlarını 7 bin 500 kişi kapasiteli Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynayacak olan sarı-siyahlı ekip, 'aynı potada, aynı rotada' sloganıyla sürdüreceği mücadelesinde yeni sezonda da taraftar desteğini yanında görmek istiyor. - MERSİN