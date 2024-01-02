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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta 'sporbüs' etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta 'sporbüs' etkinliği düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, cumhuriyetin 100. yılında kırsaldaki ve dezavantajlı mahallelerdeki çocukları sporla buluşturmak için 'Yüzde 100 cumhuriyet yüzde 100 spor' etkinlikleri kapsamında 'sporbüs' etkinliği düzenledi. Tarsus Kazım Taşkın İlköğretim Okulu öğrencileri, 'sporbüs' aracı sayesinde spor yapma ve güneşli havanın tadını çıkarma fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi jimnastik antrenörü Çiğdem Gökaşar, etkinliklerin amacının çocukları sporla buluşturmak ve branşları tanıtmak olduğunu belirtti. Öğrenciler ise etkinlikten çok keyif aldıklarını ve spor yapmaya devam etmek istediklerini ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus\'ta \'sporbüs\' etkinliği düzenledi
02.01.2024 - 10:36,
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinin, cumhuriyetin 100. yılında kırsaldaki ve dezavantajlı mahallelerdeki çocukları sporla buluşturmak için hayata geçirdiği 'Yüzde 100 cumhuriyet yüzde 100 spor' etkinlikleri çerçevesinde yollarda olan 'sporbüs'ün bu seferki durağı Tarsus oldu.

Tarsus Kazım Taşkın İlköğretim Okulu öğrencileri için hareket eden 'sporbüs' aracı sayesinde çocuklar gün boyu hem hareket etti hem de güneşli havanın tadını çıkardı. Spor branşlarını da tanıma şansı bulan çocuklar, sporbüsün her gün gelmesi çağrısı yaptı.

"Dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocukları sporla buluşturmaya devam ediyoruz"

Sporbüsün amacından bahseden Mersin Büyükşehir Belediyesi jimnastik antrenörü Çiğdem Gökaşar, "Amacımız kırsal kesimlerde ve dezavantajlı mahallelerde çocuklarımızı sporla buluşturmak ve branşlarımızı tanıtmak. Bizim basketbol, voleybol, jimnastik, atletizm, tekvando ve tenis gibi devam etmekte olan branşlarımız. Bu etkinlikler sayesinde çocuklara branşların da tanıtımını yapıyoruz" dedi.

Yaptıkları gezilerde yetenekli çocukları keşfedip Büyükşehir Belediyesinin branşlarına yönlendirdiklerini söyleyen Gökaşar, "Çocuklara temel eğitim veriyoruz. Temel eğitimden sonra yetenekli olan çocuklarımız ile daha yakından çalışmaya başlıyoruz. Yani özel çaba harcıyoruz. Onlarla daha fazla zaman geçirerek daha üst seviyelere taşıyoruz" diye konuştu.

"Mersin'in bütün ilçelerine, köylerine, mahallelerine gitmeye devam edeceğiz"

Kazım Taşkın İlköğretim Okulu öğrencilerinin birçok spor branşıyla tanışma fırsatının olmadığını belirten Gökaşar, "Sporun ne olduğunu, ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Oyun şeklinde anlatmaya çalıştık, çok eğlendik. Katılan çocukların da çok eğlendiğini düşünüyorum. Birçok köy ve mahallemizi gezdik. Şimdi ilçelerimize yayılmaya başladık. İlçelerimizdeki köylere ve dezavantajlı mahallelere gitmeye devam edeceğiz. Mersin'in bütün ilçelerine, köylerine, mahallelerine gitmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler hem spor yaptı hem de güneşli havanın tadını çıkardı

Çok eğlendiğini söyleyen öğrenci Muhammet Furkan Yıldız ise "Basket atmak, zıplamak çok keyifliydi. 4 tur koştum, 4 de basket isabet ettirdim" şeklinde konuştu. Sporu çok sevdiğini söyleyen Yıldız, "Top oynuyorum, jimnastik yapıyorum, koşu yapıyorum. Her gün beden eğitimi dersi olsun isterdim. Bir daha gelseler çok seviniriz" dedi.

Çok eğlenceli bir aktivite olduğunu söyleyen öğrenci Asmin Ezel Cankurt da sporbüsün her gün okullarına gelmesini istediğini söyledi. Spor yapmayı çok sevdiğini belirten Cankurt, "Bol bol koştuk. Hiç basket atamadım ama yine de oynadım" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta 'sporbüs' etkinliği düzenledi - Son Dakika


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