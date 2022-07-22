Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 14'üncü kez düzenlenecek Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nun başlangıç ve bitiş noktalarının belirlendiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 23 Ekim'de koşulması planlanan maratonun başlangıç çivisi çakılarak, parkur ölçümünün gerçekleştirildiği belirtildi.
Maratonla ilgili kitapçığın da oluşturulduğuna yer verilen açıklamada, atletlerin 21 kilometrelik parkurda, vatandaşların da 5 kilometrelik halk koşusunda maraton heyecanı yaşayacağı kaydedildi.???????
Son Dakika › Spor › Mersin'de 14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu hazırlıkları sürüyor - Son Dakika