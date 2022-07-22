Maratonla ilgili kitapçığın da oluşturulduğuna yer verilen açıklamada, atletlerin 21 kilometrelik parkurda, vatandaşların da 5 kilometrelik halk koşusunda maraton heyecanı yaşayacağı kaydedildi.???????

Mersin 'in Tarsus ilçesinde bu yıl 14'üncü kez düzenlenecek Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nun başlangıç ve bitiş noktalarının belirlendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Mersin'de 14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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