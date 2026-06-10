Mersin'de 500 Katılımcıyla Dünya Oyunları Başlıyor - Son Dakika
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Mersin'de 500 Katılımcıyla Dünya Oyunları Başlıyor

10.06.2026 15:57
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15-22 Haziran'da Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları, 26 Haziran'da Görme Engelliler Halter Şampiyonası düzenlenecek.

Mersin'in ev sahipliğinde 5 kıta ve 29 ülkeden 500'ü aşkın katılımcıyla düzenlenecek Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları 15 Haziran'da, Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası ise 26 Haziran'da başlayacak.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre geçen sene 5 kıtadan çok sayıda ülkenin katılımıyla Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları ve Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Mersin, bu yıl da paralimpik sporların heyecanına sahne olacak.

Komitenin uluslararası adaylık süreçleri sonucu kentte 15-22 Haziran'da Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları, 26 Haziran-4 Temmuz'da ise Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası düzenlenecek.

Organizasyonlarda, ABD, Almanya, Arjantin, Belarus, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Fransa, Gürcistan, İngiltere, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, İran, Irak, İtalya, Japonya, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Moldova, Özbekistan, Portekiz, Rusya, Tayland, Tayvan, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan'dan 500'ü aşkın katılımcı yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Mersin'in paralimpik spor organizasyonlarının önemli bir merkezi haline geldiğini belirtti.

Mersin'in geçen yıl ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlarda güçlü bir sınav verdiğini ifade eden Aksu, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonlar yalnızca sporcularımızın ve uluslararası katılımcıların rekabet edeceği müsabakalar değil, aynı zamanda kapsayıcılığın, erişilebilirliğin, dostluğun ve ilham veren başarı hikayelerinin dünyaya yansıyacağı çok değerli buluşmalardır. Mersin'in spor turizmine, uluslararası görünürlüğüne ve organizasyon tecrübesine katkı sunacak bu sürecin ülkemiz adına büyük önem taşıdığına inanıyoruz."??????????????

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mersin'de 500 Katılımcıyla Dünya Oyunları Başlıyor - Son Dakika

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