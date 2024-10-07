Mersin\'de Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Başladı

Spor

Mersin'de Amatör Spor Haftası'nın başlaması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Millet Bahçesi önünde bir araya gelen sporcular ve öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Buradaki törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Öz, konuşmasında, Amatör Spor Haftası'nda çeşitli aktiviteler yapılacağını belirterek, "Gençlerin spora olan ilgisini artırmak ve yetenekli sporcuları ödüllendirmek gayemiz. Herkesi hafta boyunca gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize katılmaya ve spor yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Yürüyüşe Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş da katıldı.