Mersin'de Amatör Spor Haftası Yürüyüşü - Son Dakika
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Mersin'de Amatör Spor Haftası Yürüyüşü

Mersin\'de Amatör Spor Haftası Yürüyüşü

Mersin'de 7-11 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi.

07.10.2024 15:58
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Mersin'de 7-11 Ekim arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak Amatör Spor Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan, her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası, 7-11 Ekim arasında çeşitli etlinliklerle kutlanacak. Mersin'de düzenlenen düzenlenen etkinlikte Millet Bahçesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

"Tek gayemiz gençlerin spora olan ilgisini artırmak"

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Öz, kişiyi, fiziksel olduğu kadar psikolojik yönden geliştiren-değiştiren ve bütünlük kazandıran en önemli unsurlardan birinin spor olduğunu söyledi. Sporu tarif ederken onu sadece rekabetin kazandığı, fiziksel ve bedensel bir faaliyet olarak görmenin doğru bir tanımlama olmayacağını ifade eden Öz, "Spor aynı zamanda kişinin ruhsal ve sosyal gelişimine de katkı sağlayan önemli bir olgudur. Bu nedenle sporu sadece yarışmak değil bir yaşam biçimi olarak değerlendirmek, hayatımızın bir parçası olarak görmek son derece önemlidir. Spora bu açıdan bakmak, amatörce de olsa spor olgusunu hayatımızın bir parçası yapmak, sizleri günümüz hastalığı olan teknolojinin esiri olmaktan telefon-internet bağımlılığından kurtaracak, bunun dışındaki kötü alışkanlıklardan da uzak tutacaktır. Bu kapsamda herkesi sporla buluşturacak ortamları hazırlayarak, yetenekli sporcuları ödüllendirmek, gençlerin spora olan ilgisini artırmak tek gayemiz. Bunu sağlamak için de sporun diğer unsurları olan kulüplerimize ayni ve nakdi yardımlarda bulunmanın gerekliliğine inanıyor ve bu yardımları sürdürmeye de devam ediyoruz" dedi.

Amatör olunmadan profesyonel olunmayacağına dikkat çeken Öz, vatandaşları düzenlenen etkinliklere katılmaya çağırdı.

Sporcuların çeşitli gösteriler sunduğu törende, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ertaş da hafta boyunca düzenleyecekleri etkinlikleri anlattı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin'de Amatör Spor Haftası Yürüyüşü - Son Dakika

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