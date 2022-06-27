Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan yüzme kursları için Müfide İlhan Mahallesi'ndeki 2 Temmuz Madımak Barış ve Kardeşlik Parkı'na seyyar yüzme havuzu kuruldu.

Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Mersin'de çocuklar seyyar havuzlarda yüzme öğrenecek - Son Dakika

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