Mersin'de çocuklar seyyar havuzlarda yüzme öğrenecek - Son Dakika
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Mersin'de çocuklar seyyar havuzlarda yüzme öğrenecek

27.06.2022 16:54
Mersin'de çocuklar seyyar havuzlarda yüzme öğrenecek

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir parka kurulan portatif havuzda çocuklara yönelik yüzme eğitimi verilecek.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir parka kurulan portatif havuzda çocuklara yönelik yüzme eğitimi verilecek.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan yüzme kursları için Müfide İlhan Mahallesi'ndeki 2 Temmuz Madımak Barış ve Kardeşlik Parkı'na seyyar yüzme havuzu kuruldu.

Yarın başlayacak kurslara, ilçe sınırları içinde yaşayan çocuklar katılabilecek.

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Akdeniz'de ücretsiz yüzme kursları başlıyor Akdeniz'de ücretsiz yüzme kursları başlıyor
Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin'de çocuklar seyyar havuzlarda yüzme öğrenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de çocuklar seyyar havuzlarda yüzme öğrenecek - Son Dakika
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