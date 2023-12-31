Mersin\'de düzenlenen 1. Akdeniz Satranç Turnuvası gençleri bir araya getirdi

Mersin'de mahalle muhtarı öncülüğünde düzenlenen 1. Akdeniz Satranç Turnuvası, yüzlerce genci bir araya getirdi.

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar, bu kez bölgede yaşayan gençleri satranç turnuvasında buluşturdu. Satranç sporunun yaygınlaştırılması ve gençlerin zihinsel gelişimine katkı sunmayı amaçlayan 1. Akdeniz Satranç Turnuvasına yaklaşık 160 satranç sever katıldı. Turnuvaya katılan gençler, bir birleriyle kıyasıya mücadele ederken, oldukça keyifli anlar yaşadı. Turnuva sonrası dereceye girenlere ödülleri verildi.

Nusratiye Mahallesi Kültürevi'nde gerçekleştirilen turnuva ile ilgili bilgi veren Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar, "Akdeniz ilçesinde bir ilki daha başarmanın gururunu yaşıyoruz. 1. Akdeniz Satranç Turnuvasını gerçekleştirerek, Akdeniz ilçemizde satranç sporunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak, çocuklarımızın, gençlerimizin zihinsel gelişmelerine katkı sağlamayı amaçladık. Türkiye Satranç Federasyonun hakem desteğiyle gerçekleştirdiğimiz turnuva çok büyük bir ilgiyle karşılandı. Erdemli'den, Tarsus ilçelerimizden ve merkez ilçelerden yaklaşık 160 satranç sever katılım sağladı. Bu yarışmada çok renkli müsabakalara şahitlik yaptık. Bugün Akdeniz kazandı" dedi. - MERSİN