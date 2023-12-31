 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de düzenlenen 1. Akdeniz Satranç Turnuvası gençleri bir araya getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de düzenlenen 1. Akdeniz Satranç Turnuvası gençleri bir araya getirdi

Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar'ın öncülüğünde düzenlenen 1. Akdeniz Satranç Turnuvası, Mersin'de yaklaşık 160 satranç severin katılımıyla gerçekleşti. Turnuva, satranç sporunun yaygınlaştırılması ve gençlerin zihinsel gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Yarışmada dereceye giren gençlere ödülleri verildi.

Mersin\'de düzenlenen 1. Akdeniz Satranç Turnuvası gençleri bir araya getirdi
31.12.2023 - 13:34,  Güncelleme: 13:36
Abone Ol

Mersin'de mahalle muhtarı öncülüğünde düzenlenen 1. Akdeniz Satranç Turnuvası, yüzlerce genci bir araya getirdi.

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar, bu kez bölgede yaşayan gençleri satranç turnuvasında buluşturdu. Satranç sporunun yaygınlaştırılması ve gençlerin zihinsel gelişimine katkı sunmayı amaçlayan 1. Akdeniz Satranç Turnuvasına yaklaşık 160 satranç sever katıldı. Turnuvaya katılan gençler, bir birleriyle kıyasıya mücadele ederken, oldukça keyifli anlar yaşadı. Turnuva sonrası dereceye girenlere ödülleri verildi.

Nusratiye Mahallesi Kültürevi'nde gerçekleştirilen turnuva ile ilgili bilgi veren Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar, "Akdeniz ilçesinde bir ilki daha başarmanın gururunu yaşıyoruz. 1. Akdeniz Satranç Turnuvasını gerçekleştirerek, Akdeniz ilçemizde satranç sporunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak, çocuklarımızın, gençlerimizin zihinsel gelişmelerine katkı sağlamayı amaçladık. Türkiye Satranç Federasyonun hakem desteğiyle gerçekleştirdiğimiz turnuva çok büyük bir ilgiyle karşılandı. Erdemli'den, Tarsus ilçelerimizden ve merkez ilçelerden yaklaşık 160 satranç sever katılım sağladı. Bu yarışmada çok renkli müsabakalara şahitlik yaptık. Bugün Akdeniz kazandı" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Akdeniz, Mersin, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin'de düzenlenen 1. Akdeniz Satranç Turnuvası gençleri bir araya getirdi - Son Dakika


14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına 'Adalet Bakanlığı'na başvurmayın' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına "Adalet Bakanlığı'na başvurmayın" talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:05
2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak 2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı

Son Dakika
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına "Adalet Bakanlığı'na başvurmayın" talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
12:05 2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
11:47 20 ilde büyük operasyon: 74 organizatör, 1.510 düzensiz göçmen yakalandı
11:14 AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 14:34:11. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de düzenlenen 1. Akdeniz Satranç Turnuvası gençleri bir araya getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement