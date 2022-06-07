Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu , gençleri sporun her dalıyla buluşturmanın gayretinde olduklarını belirterek, gençlerimizin yarınlara en güzel şekilde hazırlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor İşleri Müdürlüğünce, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Erdemli Kaymakamlığı iş birliğinde organize edilen turnuva, Erdemli Stadı'nda başladı.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Mersin'de Futbol Şenliği Turnuvası başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.