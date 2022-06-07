Mersin'de Futbol Şenliği Turnuvası başladı - Son Dakika
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Mersin'de Futbol Şenliği Turnuvası başladı

07.06.2022 14:14
Mersin'de Futbol Şenliği Turnuvası başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen U-11 ve U-12 Futbol Şenliği Turnuvası'na 360 sporcu katılıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen U-11 ve U-12 Futbol Şenliği Turnuvası'na 360 sporcu katılıyor.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor İşleri Müdürlüğünce, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Erdemli Kaymakamlığı iş birliğinde organize edilen turnuva, Erdemli Stadı'nda başladı.

Organizasyonda, 6 kulüpten 360 sporcu katılıyor.

Turnuva, 15 gün sürecek müsabakaların ardından sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gençleri sporun her dalıyla buluşturmanın gayretinde olduklarını belirterek, gençlerimizin yarınlara en güzel şekilde hazırlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Organizasyona katılan çocuklar da maçları kazanarak şampiyon olmak istediklerini aktardı.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mersin'de Futbol Şenliği Turnuvası başladı - Son Dakika

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