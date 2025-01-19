Mersin'de Havalı Silahlar Kupası Başladı - Son Dakika
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Spor

Mersin'de Havalı Silahlar Kupası Başladı

Mersin\'de Havalı Silahlar Kupası Başladı

Türkiye Atıcılık Federasyonu, Mersin'de Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası'nı düzenliyor.

19.01.2025 00:18
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Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen "Havalı Silahlar Murat Yılmaz Federasyon Kupası" Mersin'de başladı.

Erdemli ilçesi Şevval İlayda Tarhan-Yusuf Dikeç Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonaya, 486'sı tabanca ve 248'i tüfek sporcusu olmak üzere toplam 734 sporcu katılıyor.

Yarışmanın ilk günü erkeklerde büyük, genç, yıldız A ve yıldız B kategorilerinde müsabakalar tamamlandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ın, Türkiye'ye atıcılık branşında ilk olimpiyat madalyasını kazandırmalarının ardından bu branşa ilginin arttığını söyledi.

Federasyon tarihinde ilk kez atıcılık sporu müsabakalarına rekor derecede başvurunun yapıldığını belirten Kocakaya, şunları kaydetti:

"Atıcılık sporu konsantre açısından çok önemli bir branş. Veli ve çocuklarımıza hayatının en azından bir döneminde atıcılık sporunu yapmasını tavsiye ediyorum. Türk halkının örf ve adetleriyle alışkın olduğu bir branş. Aynı zamanda olimpiyatlarda madalyası çok olan bir dal. Bu spor dalı çocukların geleceği için de ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum."

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Kocakaya ile milli sporcu Yusuf Dikeç tarafından verildi.

Müsabakalar 23 Ocak Perşembe günü final atışlarıyla son bulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mersin'de Havalı Silahlar Kupası Başladı - Son Dakika

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